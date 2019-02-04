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Kargo paketindeki 'skunk'ı Molly buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 18:16 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, kargo şirketinde özel eğitimli narkotik köpeği 'Molly' ile yapılan aramada kargolanan bot kutusu içinde 60 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kargo paketindeki 'skunk'ı Molly buldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, kargo şirketinde özel eğitimli narkotik köpeği 'Molly' ile yapılan aramada kargolanan bot kutusu içinde 60 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde kargo şirketlerinde denetleme yaptı. Ortakent Mahallesi'ndeki kargo şirketi şubesinde, eğitimli narkotik köpeği 'Molly' ile arama yapıldı. Şehir dışından gelen kargoya köpek tepki verince ekipler kutuyu açtı. Bot kutusunda arama yapan polis, bir çift botun burun kısımlarına gizlenmiş toplam 60 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde buldu. Bunun üzerine bekmeye geçen polis, kargoyu almaya gelen M.G.M.'yi gözaltına aldı. Hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan tutanak tutulan M.G.M., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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