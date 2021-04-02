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Kargo paketinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

02.04.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir kargo şubesine ihbar üzerine gelen polisler, kargo paketinin içinden 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kargo paketinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te bir kargo şubesine ihbar üzerine gelen polisler, kargo paketinin içinden 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağını öğrenmesinin ardından kargo şubesine operasyon yaptı. Ekipler, kargo paketine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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