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Kargo paketinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

Mersin'de kargo paketindeki tekstil malzemesi arasına gizlenmiş 5 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de narkotik dedektör köpeği sayesinde, kargo paketindeki tekstil malzemesine gizlenmiş 5 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada bir taşımacılık firması yoluyla gelen kargo paketinde uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Şüpheli Ç.M. tarafından alınan kargo paketlerini dedektör köpekle inceleyen ekipler, tekstil malzemeleri içerisine gizlenmiş 5 kilogram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ç.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Mersin operasyon uyuşturucu

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