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Kargo, PTT ve eczaneler kaça kadar açık? Cumartesi ve Pazar kargolar çalışıyor mu?

22.05.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta bitişinin ardından pek çok kurum ve işyerinin çalışma saatleri merak ediliyor. Yayınlanan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo, eczane ve PTT çalışma saatleri araştırılıyor. Genelgeye göre 22-23 Mayıs günleri kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanmaya devam edilecek. Peki kargo, PTT ve eczaneler kaça kadar açık? Cumartesi ve Pazar kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı...

Kargo, PTT ve eczaneler kaça kadar açık? Cumartesi ve Pazar kargolar çalışıyor mu?

Son yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo, eczane ve postane çalışma saatleri araştırılıyor. Vatandaşlar eczaneler açık mı, eczaneler, PTT ve kargolar kaça kadar açık sorularını sorgulamaya koyuldu. Peki kargo, PTT ve eczaneler kaça kadar açık?

KARGO, PTT VE ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK? HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar Cumartesi günü açık olacak. Fakat son zamanlarda bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları sebebiyle Pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmekte. Dolayısıyla sipariş verilmiş olan platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici oluyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

PTT ise hafta içi ve Cumartesi günleri 08.30 ve 17.30 arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalı olacak. PTT çalışma saatleri ile ilgili en güncel bilgiler için en yakın PTT sorgulama linki üzerinden bilgi edinilebiliyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle bazı bölgelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.

Eczaneler, hafta sonu Cumartesi günü açık olup hizmet vermeye devam etmekte. Pazar günü ise eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olup değişiklik gösterebilmekte. Bu nedenle internet üzerinden yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini daha kesin bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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