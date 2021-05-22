Kargo, PTT ve eczaneler kaça kadar açık? Cumartesi ve Pazar kargolar çalışıyor mu?

Son yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo, eczane ve postane çalışma saatleri araştırılıyor. Vatandaşlar eczaneler açık mı, eczaneler, PTT ve kargolar kaça kadar açık sorularını sorgulamaya koyuldu. Peki kargo, PTT ve eczaneler kaça kadar açık?

KARGO, PTT VE ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK? HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar Cumartesi günü açık olacak. Fakat son zamanlarda bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları sebebiyle Pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmekte. Dolayısıyla sipariş verilmiş olan platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici oluyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

PTT ise hafta içi ve Cumartesi günleri 08.30 ve 17.30 arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalı olacak. PTT çalışma saatleri ile ilgili en güncel bilgiler için en yakın PTT sorgulama linki üzerinden bilgi edinilebiliyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle bazı bölgelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.