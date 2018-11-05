Kargo şirketindeki valizde 6 kilo 595 gram afyon sakızı çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Güngören'de bir kargo şirketinden ABD'ye uyuşturucu madde yollanacağı ihbarı geldi. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlatarak 31 Ekim'de kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir valizden şüphelenen polis ekipleri yaptığı aramalarda valizin alt kısmına zulalanmış 6 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik polisleri kargoyu yollayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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