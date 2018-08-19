Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

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YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için denize giren Erkan Veral (25), kardeşi Kadir Veral (20), amcaoğlu Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi.

Hakan AKGÜN/19 MAYIS (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için denize giren Erkan Veral (25), kardeşi Kadir Veral (20), amcaoğlu Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi. Gençlere yardım için denize giren Emrah Veral'ın babası Mehmet Veral (56) da son anda kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesinin Dereköy mevkisinde meydana geldi. Erkan Veral, kardeşi Kadir Veral, kuzeni Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) serinlemek için denize girdi. 4 genç bir süre sonra dalgaların da etkisiyle gözden kayboldu. Bu sırada kıyıda bulunan Emrah Veral'ın babası Mehmet Veral, denize girerek oğlu, yeğenleri ve arkadaşlarını kurtarmak istedi. Ancak Mehmet Veral da dalgaların arasında kayboldu. Çevredekilerin olayı sahil güvenliğe bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda dalgıç, deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dalgıçlar ve deniz polisinin yaptığı çalışma sonucu, boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Veral son anda kurtarılırken, 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı. Mehmet Veral sudan çıkarılarak özel hastaneye kaldırıldı.

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