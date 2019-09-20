Kargo şirketinin 8 bin 500 TL’lik cep telefonunu yanlış kişiye verdiği iddiası

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da 8 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu özel kargo şirketi üzerinden İstanbul’daki kuzenine gönderen Çağrı Yel, telefonun kargo şirketi tarafından kuzeni yerine kimliği belirsiz kişilere teslim edildiğini iddia ederek, "Söz konusu kargo şirketi beni 4,5 aydır oyalıyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Adana’daki bir pazarlama şirketinde satış temsilcisi olarak çalışan Çağrı Yel, yeni aldığı 8 bin 500 TL’lik cep telefonunu İstanbul’daki kuzeni Fatih Bozan’a göndermeye karar verdi. İddiaya göre Yel, kent merkezindeki özel bir kargo şirketine giderek cep telefonunu İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde oturan teyzesinin oğlu Fatih Bozan’a kargoyla gönderdi. 2 gün sonra kargo şirketinin internet sitesi üzerinden telefonun teslim edildiğini öğrenen çağrı Yel, kuzeni Fatih Bozan’ı aradı. Kuzeninin telefonu teslim almadığını söylemesi üzerine söz konusu kargo şirketinin Beşiktaş şubesini aradığını söyleyen Yel, "Şubeyi aradığımda bana 'Telefonu kuzeninizin eşine teslim ettik' dedi. Oysa benim kuzenim evli bile değil. Daha sonra olayda bir yanlışlık olduğunu söyledim. Araştırmam sonucu olay gününün güvenlik kamerası görüntülerine ulaştım. Görüntülerde, telefonumu teslim almaya kimliği belirsiz bir kadın ve bir erkek kargo şubesine geliyor. Kadın, 'Ben Fatih Bozan’ın eşiyim, adıma kargo var' diyerek telefonu teslim alıyor” dedi.

TEK MAĞDUR BEN DEĞİLİM

Buna benzer olayların daha önce de yaşadığını ve bir kişinin geçmişte bu yolla 5 tane cep telefonunun yanlış kişiye teslim edildiğini vurgulayan Çağrı Yel, bu hatayı yapan kargo şirketinin mağdur kişiye 5 telefonun da fatura bedelini ödeyerek mağduriyetini giderdiğini iddia etti. Aynı şekilde kendisine de 8 bin 500 TL değerindeki cep telefonunun fatura bedelinin ödenmesini isteyen Yel, şöyle konuştu:

"Kargo şubesi telefonu başka birine teslim ettiğini kabul ediyor fakat benim telefonum hala ortada yok. Şube suçunu kabul etmesine rağmen sistemlerine sanki kuzenime teslim yapmışlar gibi kayıt oluşturmuşlar. Binlerce kez bu şirketten talepte bulundum. Cep telefonumun maddi olarak bedelini istedim. Ama bir sonuç alamadım. Beni sadece oyaladılar. Gereken yasal süreci de başlattım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım."

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