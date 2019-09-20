HABER

Kargo şirketinin 8 bin 500 TL’lik cep telefonunu yanlış kişiye verdiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

ADANA'da 8 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu özel kargo şirketi üzerinden İstanbul’daki kuzenine gönderen Çağrı Yel, telefonun kargo şirketi tarafından kuzeni yerine kimliği belirsiz kişilere teslim edildiğini iddia ederek, "Söz konusu kargo şirketi beni 4,5 aydır oyalıyor.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da 8 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu özel kargo şirketi üzerinden İstanbul’daki kuzenine gönderen Çağrı Yel, telefonun kargo şirketi tarafından kuzeni yerine kimliği belirsiz kişilere teslim edildiğini iddia ederek, "Söz konusu kargo şirketi beni 4,5 aydır oyalıyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Adana’daki bir pazarlama şirketinde satış temsilcisi olarak çalışan Çağrı Yel, yeni aldığı 8 bin 500 TL’lik cep telefonunu İstanbul’daki kuzeni Fatih Bozan’a göndermeye karar verdi. İddiaya göre Yel, kent merkezindeki özel bir kargo şirketine giderek cep telefonunu İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde oturan teyzesinin oğlu Fatih Bozan’a kargoyla gönderdi. 2 gün sonra kargo şirketinin internet sitesi üzerinden telefonun teslim edildiğini öğrenen çağrı Yel, kuzeni Fatih Bozan’ı aradı. Kuzeninin telefonu teslim almadığını söylemesi üzerine söz konusu kargo şirketinin Beşiktaş şubesini aradığını söyleyen Yel, "Şubeyi aradığımda bana 'Telefonu kuzeninizin eşine teslim ettik' dedi. Oysa benim kuzenim evli bile değil. Daha sonra olayda bir yanlışlık olduğunu söyledim. Araştırmam sonucu olay gününün güvenlik kamerası görüntülerine ulaştım. Görüntülerde, telefonumu teslim almaya kimliği belirsiz bir kadın ve bir erkek kargo şubesine geliyor. Kadın, 'Ben Fatih Bozan’ın eşiyim, adıma kargo var' diyerek telefonu teslim alıyor” dedi.

TEK MAĞDUR BEN DEĞİLİM

Buna benzer olayların daha önce de yaşadığını ve bir kişinin geçmişte bu yolla 5 tane cep telefonunun yanlış kişiye teslim edildiğini vurgulayan Çağrı Yel, bu hatayı yapan kargo şirketinin mağdur kişiye 5 telefonun da fatura bedelini ödeyerek mağduriyetini giderdiğini iddia etti. Aynı şekilde kendisine de 8 bin 500 TL değerindeki cep telefonunun fatura bedelinin ödenmesini isteyen Yel, şöyle konuştu:

"Kargo şubesi telefonu başka birine teslim ettiğini kabul ediyor fakat benim telefonum hala ortada yok. Şube suçunu kabul etmesine rağmen sistemlerine sanki kuzenime teslim yapmışlar gibi kayıt oluşturmuşlar. Binlerce kez bu şirketten talepte bulundum. Cep telefonumun maddi olarak bedelini istedim. Ama bir sonuç alamadım. Beni sadece oyaladılar. Gereken yasal süreci de başlattım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım."

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralıKaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı
Konya’da tarla yolunda ATV devrildi: 2 yaralıKonya’da tarla yolunda ATV devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.