Kargo şirketlerini dolandırdıkları eşyaları internet sitesinden satmışlar

Adana'da kargo şirketlerinin sistemlerini hackleyip, müşteri bilgilerini ele geçirdikten sonra, sahte belgeyle dolandırıcılık yapan 1'i kadın 5 kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana ve İzmir'de 12 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1'i kadın 5 kişiyi yakalamak için operasyon düzenleyen polis, şüphelilerin kargo şirketlerinin sistemini hackledikleri, paketi olan müşterinin kimlik bilgilerini çaldıkları tespit etti. Müşterilere ait bilgilerle geçici kimlik belgesi çıkarttıkları saptanan şüphelilerin, kargo şubelerine giderek, kimlik sahiplerine ait çok sayıda cep telefonu, televizyon, dizüstü bilgisayarı ve ziynet eşyalarını aldıkları ortaya çıktı.

1'i kadın 5 kişinin ayrıca, kargodan aldıkları cep telefonu ve diğer elektronik eşyayı satmak için site kurdukları da öğrenildi. Bu site üzerinden alışveriş yapan müşterilerin paralarını aldıkları, ancak ürünleri teslim etmedikleri de saptandı. Kargo şirketine gelen şüphelilerin, paketleri almaları işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Emniyette sorguları tamamlanan 1'i kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

