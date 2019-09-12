Kargo şirketlerini hackleyen dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 gözaltı

SATIŞ İÇİN AÇTIKLARI İNTERSİTESİNDE DE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, kargodan aldıkları cep telefonu ve diğer elektronik eşyayı satmak için site kurdukları ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı çalışmada dolandırıcıların, site üzerinden alışveriş yapan müşterilerin paralarını aldıkları, ancak ürünleri teslim etmedikleri de saptandı. Ayrıca şüphelilerin kurdukları internet sitesinde Bitcoin isimli sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri üyeleri de dolandırdıkları, elde ettikleri kimlik bilgilerini ise para karşılığı sattıkları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

