HABER

Kargo şubesinde tuzak kurup öldürdüğü eşini, masaj yaptırdığı kadına aratmış

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

BURSA'da kendisine boşanma davası açan eşi Aynur Canıtez’i (46), kargo şubesinde tuzak kurarak öldüren Ali Canıtez (51) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Kargo şubesinde tuzak kurup öldürdüğü eşini, masaj yaptırdığı kadına aratmış

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kendisine boşanma davası açan eşi Aynur Canıtez’i (46), kargo şubesinde tuzak kurarak öldüren Ali Canıtez (51) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, Ali Canıtez'in, masaj salonunda kendisine masaj yapan kadına, kız kardeşi olarak tanıttığı eşi Aynur Canıtez’i arattığı belirtildi. Masör kadının "Kargonuz var, gelip teslim alabilirsiniz" sözleri üzerine bir gün sonra kargo şubesine giden Aynur Canıtez’in, burada eşi tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
Olay, Ocak ayında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Canıtez, kendisine boşanma davası açan yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'e tuzak kurdu. Adına kargo geldiğine dair haber verilen Canıtez, yakındaki Demirtaş Kargo Şubesi'ne gitti. Ancak Aynur Canıtez, buradaki çalışanlardan adına kargo gelmediğini öğrendi. Bu sırada içeri giren Ali Canıtez, Aynur Canıtez'e tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Aynur Canıtez, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaçan Ali Canıtez, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ailesinin evine giderken yolda uygulama yapan polis ekiplerince yakalandı. Bursa’ya getirilen Ali Canıtez, ilk ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak da istemedik. Ben barışmak istedim. O buna hep karşı çıktı. Olaydan 2 gün önce barışmak için aradım. Bana 'herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de bu durum üzerine öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi. Canıtez, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YAGILANACAK
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda Ali Canitez hakkında iddianame hazırlandı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Ali Canıtez hakkında ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
​EŞİNİ, KARDEŞİ OLARAK TANITIP, ARATTI
İddianamede, Ali Canıtez'in olaydan bir gün önce masaj salonuna giderek masaj yaptırdığı, kendisine masaj yapan kadına da yeni aldığı sim kart üzerinden kardeşi olarak bahsettiği eşini arattığı ifade edildi. Canıtez'in, masör kadına, kız kardeşinin aramalarına cevap vermediğini söylediği kaydedildi. İddianameye göre masör kadın Aynur Canıtez'i arayıp, "Demirtaş Kargo Şubesi'nde adınıza kargonuz var, gelip teslim alabilirsiniz" dedi. Şüphelenen Aynur Canıtez, eşinin kendine tuzak kurduğunu düşünerek bunu arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşlarının da kargoyu alması gerektiğini söylemesi üzerine Aynur Canıtez, bir gün sonra kargo şubesine gitti. Adına kargo olmadığını öğrenen Aynur Canitez, kendisini arayan numarayı aradı. Ali Canitez, eşi Aynur Canitez'in aradığını gördü. Telefonu açmayan Ali Canıtez, eşinin kargo şubesine gittiğini düşünüp, firmaya gitti. İçeri giren Canıtez, burada konuşma isteğini geri çeviren eşi Aynur Canitez'i 4 el ateş ederek öldürdü.
'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'
Savcı iddianamede ayrıca Ali Canetiz'in, "Samsun’dan 8 yıl önce Bursa’ya geldik. 30 yıllık evliyiz. Burada emekli oldum ama bir mermer ocağında aşçı olarak çalışmaya devam ediyordum. Yaklaşık 2 sene önce eşim bana soğuk davranmaya başladı. Aynı evin içinde benle konuşmuyordu. Daha sonra boşanma davası açtı. Ben kendisiyle görüşmek istiyordum ama kesinlikle kabul etmiyordu. Ben eşimi darp etmedim, tehdit etmedim. Eşim benden sürekli kaçıyordu. Olaydan iki gün önce masaj salonuna gittim. Buradaki bayana telefonumdan arattırdım. Amacım eşimle konuşmak ve barışmaktı. Olay günü de bana zarar verirler diye korkup evden silahı aldım ve kargoya öyle gittim. O da bana 'Ben yuvamı kurdum, sen de kendi yuvanı kur' dedi. Şeker hastası olduğumdan kendimi kaybetmişim. Nasıl ve kaç el ateş ettim, hatırlamıyorum" sözlerine yer verdi.
Ali Canitez’in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

FOTOĞRAFLI

Kargo şubesinde tuzak kurup öldürdüğü eşini, masaj yaptırdığı kadına aratmışKargo şubesinde tuzak kurup öldürdüğü eşini, masaj yaptırdığı kadına aratmışKargo şubesinde tuzak kurup öldürdüğü eşini, masaj yaptırdığı kadına aratmışKargo şubesinde tuzak kurup öldürdüğü eşini, masaj yaptırdığı kadına aratmış

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracakAnne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak
Alev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları devem ediyorAlev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları devem ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.