Kargo şubesinde tuzak kurup öldürdüğü eşini, masaj yaptırdığı kadına aratmış

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kendisine boşanma davası açan eşi Aynur Canıtez’i (46), kargo şubesinde tuzak kurarak öldüren Ali Canıtez (51) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, Ali Canıtez'in, masaj salonunda kendisine masaj yapan kadına, kız kardeşi olarak tanıttığı eşi Aynur Canıtez’i arattığı belirtildi. Masör kadının "Kargonuz var, gelip teslim alabilirsiniz" sözleri üzerine bir gün sonra kargo şubesine giden Aynur Canıtez’in, burada eşi tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Olay, Ocak ayında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Canıtez, kendisine boşanma davası açan yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'e tuzak kurdu. Adına kargo geldiğine dair haber verilen Canıtez, yakındaki Demirtaş Kargo Şubesi'ne gitti. Ancak Aynur Canıtez, buradaki çalışanlardan adına kargo gelmediğini öğrendi. Bu sırada içeri giren Ali Canıtez, Aynur Canıtez'e tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Aynur Canıtez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaçan Ali Canıtez, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ailesinin evine giderken yolda uygulama yapan polis ekiplerince yakalandı. Bursa’ya getirilen Ali Canıtez, ilk ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak da istemedik. Ben barışmak istedim. O buna hep karşı çıktı. Olaydan 2 gün önce barışmak için aradım. Bana 'herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de bu durum üzerine öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi. Canıtez, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YAGILANACAK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda Ali Canitez hakkında iddianame hazırlandı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Ali Canıtez hakkında ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

​EŞİNİ, KARDEŞİ OLARAK TANITIP, ARATTI

İddianamede, Ali Canıtez'in olaydan bir gün önce masaj salonuna giderek masaj yaptırdığı, kendisine masaj yapan kadına da yeni aldığı sim kart üzerinden kardeşi olarak bahsettiği eşini arattığı ifade edildi. Canıtez'in, masör kadına, kız kardeşinin aramalarına cevap vermediğini söylediği kaydedildi. İddianameye göre masör kadın Aynur Canıtez'i arayıp, "Demirtaş Kargo Şubesi'nde adınıza kargonuz var, gelip teslim alabilirsiniz" dedi. Şüphelenen Aynur Canıtez, eşinin kendine tuzak kurduğunu düşünerek bunu arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşlarının da kargoyu alması gerektiğini söylemesi üzerine Aynur Canıtez, bir gün sonra kargo şubesine gitti. Adına kargo olmadığını öğrenen Aynur Canitez, kendisini arayan numarayı aradı. Ali Canitez, eşi Aynur Canitez'in aradığını gördü. Telefonu açmayan Ali Canıtez, eşinin kargo şubesine gittiğini düşünüp, firmaya gitti. İçeri giren Canıtez, burada konuşma isteğini geri çeviren eşi Aynur Canitez'i 4 el ateş ederek öldürdü.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Savcı iddianamede ayrıca Ali Canetiz'in, "Samsun’dan 8 yıl önce Bursa’ya geldik. 30 yıllık evliyiz. Burada emekli oldum ama bir mermer ocağında aşçı olarak çalışmaya devam ediyordum. Yaklaşık 2 sene önce eşim bana soğuk davranmaya başladı. Aynı evin içinde benle konuşmuyordu. Daha sonra boşanma davası açtı. Ben kendisiyle görüşmek istiyordum ama kesinlikle kabul etmiyordu. Ben eşimi darp etmedim, tehdit etmedim. Eşim benden sürekli kaçıyordu. Olaydan iki gün önce masaj salonuna gittim. Buradaki bayana telefonumdan arattırdım. Amacım eşimle konuşmak ve barışmaktı. Olay günü de bana zarar verirler diye korkup evden silahı aldım ve kargoya öyle gittim. O da bana 'Ben yuvamı kurdum, sen de kendi yuvanı kur' dedi. Şeker hastası olduğumdan kendimi kaybetmişim. Nasıl ve kaç el ateş ettim, hatırlamıyorum" sözlerine yer verdi.

Ali Canitez’in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.