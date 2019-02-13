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Kargo şubesinden kumaş çalan 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 18:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, gece yarısı girdikleri kargo şirketinden başka bir şehre gönderilmek üzere bekletilen kumaşları çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, gece yarısı girdikleri kargo şirketinden başka bir şehre gönderilmek üzere bekletilen kumaşları çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, kumaşlar sahiplerine teslim edildi.

Olay geçen Çarşamba günü Sanayi Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım şirketi şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir şehre gönderilmek için kargoya verilen çok miktarda kumaş, gece yarısı minibüs ile gelip, içeri giren 4 kişi tarafından çalındı. Sabah saatlerinde işe gelen kargo görevlilerinin hırsızlık olayını fark etmesi üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden plakası tespit edilen minibüsün MOBESSE kameralarından izini süren polis hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin E.A., M.Y. E.B. ve Y.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Çalınan kumaşlar ise sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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