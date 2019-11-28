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Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu eşini, teslim alması gereken bir paket bulunduğu yalanıyla çağırttığı kargo şubesinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, eşi Aynur Canıtez'i öldüren tutuklu sanık Ali Canıtez ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın eşini tasarlayarak öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da 5 Şubat'ta kendisine gönderildiği iddia edilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesindeki bir kargo şubesine giden Aynur Canıtez (46), kendisinden sonra içeri giren ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez (51) ile tartışmıştı. Burada eşini tabancıyla vurarak öldüren Ali Canıtez, olay yerinden kaçmış, Samsun'da devriye görevi yürüten polislerce 7 Şubat'ta yakalanıp tutuklanmıştı.

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