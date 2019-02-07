HABER

Kargo tuzağı ile eşini öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

BURSA'da ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'i (46), tuzak kurup, kargo firmasının şubesinde tabancayla vurarak öldüren Ali Canıtez (51), tutuklandı.

Kargo tuzağı ile eşini öldüren koca tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'i (46), tuzak kurup, kargo firmasının şubesinde tabancayla vurarak öldüren Ali Canıtez (51), tutuklandı. Canıtez adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "İnsan böyle olmasını ister mi, istemez tabi. Ama cinayet bürosundan kaçılmıyormuş" diyerek güldü.
Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Ali Canıtez, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'in cep telefonuna, başka bir arkadaşının cep telefonundan, 'Demirtaş Kargo Şubesi'nde adınıza kargonuz var, gelip teslim alabilirsiniz' şeklinde mesaj gönderdi. Mesajdan bir gün sonra Aynur Canıtez, kargo şubesine gitti. Bu sırada kargo şubesinin karşısındaki çay ocağında bekleyen Ali Canıtez de eşinin peşinden içeri girdi. Ali Canıtez, arkasından yaklaştığı eşinin başına ve karnına ateş ederek kaçtı. Aynur Canıtez olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan koca ise kaçtı. Ali Canıtez, ailesinin yaşadığı Samsun'un Çarşamba ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.
'HERKES YOLUNA GİTSİN' DEYİNCE ÖLDÜRME KARARI ALMIŞ'
Bursa Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Canıtez ilk ifadesinde, ''Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Ben barışmak istedim. O buna hep karşı çıktı. Olaydan 2 gün önce barışmak için aradım. Bana 'herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de bu durum üzerine öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım. Arkadaşımın telefonundan ona mesaj attım ve evden çıkmasını sağladım. Takip ederek vurdum'' dedi.
UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN ŞİDDET UYGULAMIŞ
Aynur Canıtez'in 12 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş Polis Merkezi'ne gidip, boşanmak istediği eşi Ali Canıtez tarafından tehdit edildiğini belirterek, 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Ancak 20 Ekim günü Ali Canıtez'in, eşi Aynur Canıtez'e şiddet uygulayıp, yaraladığı bildirildi. Ali Canıtez hakkında yine Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince adli işlem yapıldığı, savcılık talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldığı kaydedildi.
'CİNAYET BÜROSUNDAN KAÇILMIYOR' DİYEREK GÜLDÜ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ali Canıtez, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Canıtez, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına, ''İnsan böyle olmasını ister mi, istemez tabi. Ama cinayet bürosundan kaçılmıyormuş'' diyerek güldü. Canıtez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kargo tuzağı ile eşini öldüren koca tutuklandıKargo tuzağı ile eşini öldüren koca tutuklandıKargo tuzağı ile eşini öldüren koca tutuklandıKargo tuzağı ile eşini öldüren koca tutuklandı

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Adıyaman'da 63 köy yolu kardan kapandıAdıyaman'da 63 köy yolu kardan kapandı
Ağıl çöktü: 8 küçükbaş hayvan telef olduAğıl çöktü: 8 küçükbaş hayvan telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.