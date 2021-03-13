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  4. Kargo yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kargo yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

13.03.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kaza, Eskişehir-Konya karayolu Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk Türkmen yönetimindeki özel bir kargo şirketine ait 42 FMV 70 plakalı tır Çobanlar Kavşağı’nda 03 ACA 168 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil içesinde bulunan Bünyamin ve Cengiz Işık sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ardından 112 acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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