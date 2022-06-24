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Kargocu Erkan kadınları falakaya yatırmıştı! İlk duruşma, sanık gelmeyince ertelendi

24.06.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kargocu Erkan T. para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırmış, görüntüler şaşkına çevirmişti. kargocunun 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanırken sanık ve müşteki eşi gelmeyince duruşma ertelendi. Erkan T., emniyetteki ifadesinde, ''Görüntüler kadınların rızasıyla çekildi. internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi'' demişti.

Kargocu Erkan kadınları falakaya yatırmıştı! İlk duruşma, sanık gelmeyince ertelendi

Olay, Melikgazi'ye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T., gözaltına alındı.

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'GÖRÜNTÜLER RIZA İLE ÇEKİLDİ'

Erkan T., emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dedi.

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EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin de ifadesine başvuruldu. H.T. ise ifadesinde, "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" diye konuştu.

Diğer kadınlar ise şikayet için başvuruda bulunmadı. Adliyeye sevk edilen Erkan T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturma kapmasında Erkan T. hakkında, eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Erkan T.'nin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Erkan T. ile müşteki eşi katılmadı. Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile eksiklerin de giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Kayseri falaka
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