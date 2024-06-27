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  4. Kargocu yalanına inandı... Kapıyı açınca dehşeti yaşadı! Altınların yerini böyle öğrendi

Kargocu yalanına inandı... Kapıyı açınca dehşeti yaşadı! Altınların yerini böyle öğrendi

27.06.2024 10:53
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargocu olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığı genç kadını darp eden maskeli hırsız, genç kadına 1.5 yaşındaki kızını kaçırmakla tehdit ederek evde sakladığı altınların yerini söyletti. Hırsızın genç kadının gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığı öğrenilirken genç kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kargocu yalanına inandı... Kapıyı açınca dehşeti yaşadı! Altınların yerini böyle öğrendi

Akıllara durgunluk veren olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3532. Sokak’ta bulunan bir ikamette meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ikamete hırsız girdiği ve evde bulunan bir kadının darp edildiği ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri alarma geçti. Verilen adrese giden ekipler, Ayşe Demirtaş’ın başından darbe aldığını belirledi.

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ÇOCUĞUYLA TEHDİT EDİP ALTINLARIN YERİNİ ÖĞRENDİ

Genç kadın, 1.5 yaşındaki kızı ile birlikte evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin ‘kargocu’ olduğunu belirterek kapıyı açtırdığını belirtti. Kapıyı açması ile birlikte şahsın kafasını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyleyen Demirtaş, kendisine geldiğinde evin talan edildiğini gördüğünü belirtti. Darmadağın olan evde maskeli kişinin altınları bulamadığını belirten Demirtaş, odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylemesi üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini söyledi.

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Yüzünde maske, elinde eldiven olduğu belirtilen hırsızın genç kadının gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığı öğrenildi.

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Başına darbeler alan Ayşe Demirtaş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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bd724965-99d4-4b3c-9175-18dc5154bd73Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Altın kargocu
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