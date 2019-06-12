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Kargocuda eşini öldüren adam hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 09:07 | Son Güncelleme

Bursa’da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren adamın yargılanmasına başlandı.

Kargocuda eşini öldüren adam hakim karşısında

Bursa’da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren adamın yargılanmasına başlandı. Katil zanlısı koca, "Eşim, ‘Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur’ deyince kendimi kaybettim. Ondan sonrasını ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım” dedi.
Olay, şubat ayında Osmangazi’ye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali C., 31 yıllık eşini bir kargo firmasında silahla öldürdü. Olayın ardından Samsun’da yakalanan Ali C. tutuklandı.
Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ali C.’nin yargılanmasına başlandı. İki yıl öncesine kadar eşiyle aralarında sıkıntı olmadığını belirten Ali C., "Bir gün işyerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin benim hakkımda açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Oğlum, kızım, annem, babam, kayınpederimle boşanma davasını konuştuğumda haberlerinin olmadığını söylediler. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Bir gün oğlum ’Annem, evi boşaltmış’ dedi. Evimi kontrol ettiğimizde, üç tane eski çekyat ile bir iki tane battaniye dışında bir şey yoktu. Eşimle telefonla görüştüğümde ’Sığınma evindeyim, kafamı dinliyorum’ dedi. Daha sonra eşimin S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu. Buna inanmak istemedim. Dedikodulardan utandığım içign bir tane yeni telefon numarası aldım" dedi.

"Pişmanım"
Mesaj salonundaki bir kadına eşini arattırdığını anlatan, "Beni tanıyacağı için, masaj salonunda bir kadına, ’Kargoda emanetin var, gel al’ diyerek arattırdım. Evde çöpleri atarken, sokakta eşimi gördüm. Eşimin yanında biri olabilir diyerek evimden silahı aldım. Kargoya girdiğinde görünce, arkasından gidip ’Hoş geldin. Küçük oğlumuz Selçuk kimse ile durmuyor, buna çare bulalım, o da kimseyi istemiyor’ dedim. Eşim de, ’Onu ben babamın evinden mi getirdim? Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur’ deyince kendimi kaybettim. Ondan sonrasını kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra Samsun’a gittim. Evimin önünde gördüğüm sivil polisler kimlik sorunca, zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım” diye konuştu.
Sanığın oğlu M.C. ile kızı Ö.U., babalarından şikayetçi olmadığını söylediler.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını ve Aynur C. ile birlikte olduğu iddia edilen S.D.’nin şahit olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kargocuda eşini öldüren adam hakim karşısında

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