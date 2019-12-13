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Kargocuda karısını öldüren kocaya ’iyi hal’ ve ’tahrik’ indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Bursa’da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren sanığa, ’tahrik’ ve ’iyi hal’ indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.Olay, şubat ayında Osmangazi’ye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde bir kargo firmasında meydana geldi.

Bursa’da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren sanığa, ’tahrik’ ve ’iyi hal’ indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Olay, şubat ayında Osmangazi’ye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali C. (51), 31 yıllık eşi Aynur C.’yi (46) bir kargo firmasında silahla öldürdü. Olayın ardından Samsun’da yakalanan Ali C. tutuklandı. Hakkında ’kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Ali C.’nin yargılanmasına Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, eşiyle 363 gündür görüşmediğini dile getirerek, "Kendisini temin ettiğim bir telefonla kargoya davet ettim. Dedikodulara inanmıyordum. Yanında başka kimseler olur diye silahla gittim. Kendisi ile uzun uzun konuştum. Bana, yeni bir yuva kurdum, sen de yoluna git deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Pişmanım” dedi.
Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U.’nun babalarından şikayetçi olmadığı davada, sanık avukatı, müvekkilinin tahrik altında suçu işlediğini belirterek, hakkında indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık Ali C., “Cezaevinden çıkınca özürlü oğlum Selçuk’a sahip çıkmak istiyorum. Pişmanım” diye konuştu.
Kısa bir aranın ardından sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet cezası veren mahkemeye heyeti, dinlenen şahitler, toplanan delilleri göz önüne alarak, ’tahrik’ ve ’iyi hal’ indirimi uygulayarak cezasını 16 yıl 8 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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