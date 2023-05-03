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"Kargocuyum" dedi, dehşet saçtı! Kapıya gelmesini istediği kişiye kurşun yağdırdı, böyle yakalandı

03.05.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek öldürüldü. Şüpheli kaçtı. Kaçan cinayet şüphelisi Tokat'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli’ye gönderileceği öğrenildi.

"Kargocuyum" dedi, dehşet saçtı! Kapıya gelmesini istediği kişiye kurşun yağdırdı, böyle yakalandı

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Ankara Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. isimli şüpheli, Ankara Caddesi'ndeki bu binaya girerek, S.K.'nin yaşadığı 2. kata çıktı. S.K.'nin (44) evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, S.K.'nin gelmesini istedi. Kapıya gelen S.K., şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı. Şüpheli kaçtı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan S.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şüphelinin motosikletle binaya geldiği ve Serkan K.'yi vurduktan sonra yeniden motosikletine binerek olay yerinden ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TOKAT'TA BÖYLE YAKALANDI

Gece saatlerinde Turhal istikametinden Tokat'a gelen araç ekiplerin "dur" ihtarına uymadı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç polis ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı.

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Çeçenistan Caddesi'nde ekiplerin aracın önünü kesmesi üzerine araçta bulunan S.Y. ve H.C. yakalandı. S.Y.'nin Kocaeli'de işlenen cinayet hakkında şüpheli olduğu öğrenildi.

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Ekiplerin şüpheliyi yakalama anları kameralara yansıdı.

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Ekiplerin araçta yaptığı arama sonucunda araçta silah bulunamadı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekiplerinin yüzlerce kamera kaydı izleyerek tespit ettiği şüpheli, Tokat İl Emniyet Ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli’ye gönderileceği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli Tokat

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