Kargoda 67 bin TL sahte para ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada durdurulan bir kargo firmasına ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçtaki bir kargo paketinde 100 TL'lik banknotlar halinde 677 adet 67 bin 700 TL'lik sahte para ele geçirildi.

Çalışmasını sürdüren polis kargo teslimatını alacak ve sahte paraları piyasaya sürecek olan 2 şahsı belirleyerek operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüphelide gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

