Kargoda kaybolan kedi için tazminat

Gaziantep’te yaşayan bir kadın, İzmir’de yaşayan ve psikolojik sorunlar yaşayan kızına kargoyla kedi gönderdi. Genç kız kargoda kaybolan kedisi nedeniyle açtığı davada 4 bin 500 TL tazminat kazandı. 6 yıl süren davada Yargıtay kararı onayarak, emsal niteliğinde karar verdi. Gaziantep’te yaşayan Ayşe Ö., İzmir’de yaşayan kızı Gizem Ü’ye ait olan Mix Breed cinsi ’Punky’ isimli kediyi, kendisine göndermek üzere Turkish Cargo’ya teslim etti. Kedinin kızına teslim edilmemesi üzerine girişimlerde bulunan Ayşe Ö., hayvanın kaybolduğunu öğrendi. Ayşe Ö ile kızı Gizem Ü., kedinin teslim edilmemesi üzerine ise maddi ve manevi zarara uğradıklarını belirterek 2014 yılında Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesinde başvurdu. Davacı Gizem Ü. kargo şirketi hakkında bin 600 lira maddi ve 10 bin lira manevi, annesi yönünden ise 5 bin lira manevi tazminat talep etti. Firmanın avukatı ise müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Tazminat kararı onandı

6 yıllık yargılama sürecinde 3 defa Yargıtay’a giden dosyada Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi, 13 Kasım 2019 tarihinde Gizem Ü’ye 200 lira maddi, 3 bin lira manevi tazminat, anne Özmen’e ise bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesine giden karar daire tarafından onandı. Bu kararın emsal nitelikte bir karar olduğunu belirten davacı Ünal ve Özmen’in avukatı Cuma Nacar, “Belki bundan sonra evcil hayvanlar için kargo şirketleri gerekli özeni ve dikkati gösterirler” dedi.

“Ne kaybolduğunu ne öldüğünü söylüyorlar”

Davanın 6 yıl sonra sonuçlandığını aktaran Nacar, üniversiteyi yeni kazanan bir öğrenci ile annesinin kendisine müracaat ettiğini anlattı. Büroya geldiklerinde her ikisinin de çok üzgün olduğunu paylaşan Nacar, “Müvekkillerimden üniversiteyi kazanan hanımefendi üniversiteyi kazanmadan önce ailesinden bir süre ayrı kalıyor. Bunun üzerine kendisi birlikte bir kedi edinmeye karar veriyor. Yeni doğan bir kediyi alıyor. Kediye punky ismini veriyor. Kediyle o kadar iyi anlaşıyorlar ki yani neredeyse o ana kadar yaşadığı bütün acıları ve üzüntüleri unutuyor. Üniversiteyi kazanıp İzmir’e gittikten sonra orada çok büyük yalnızlık hissediyor. Bunun üzerine kedisini istiyor. Annesi de küresel ölçekte bir firma ile anlaşarak, kediyi İzmir’e İstanbul aktarmalı bir uçakla gönderiyor. Fakat sonradan kedi bir türlü kızının eline geçmiyor. Çok büyük üzüntü yaşıyorlar. Ellerinde belgeler var. Fakat havayolu şirketi bir türlü açıklama yapmıyor. Yani ne kaybolduğunu ne de öldüğünü söylüyorlar” ifadelerini kullandı.