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  4. Kargodan siparişini almaya geldi, polis o sırada yakalayıp götürdü! Trafik cezasını ödemek isteyenlerin kart bilgilerini çalan şüpheli bakın ne sipariş etmiş

Kargodan siparişini almaya geldi, polis o sırada yakalayıp götürdü! Trafik cezasını ödemek isteyenlerin kart bilgilerini çalan şüpheli bakın ne sipariş etmiş

29.01.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezasını ödemek isteyenler kart bilgilerini ona kaptırıyor, o ise çalıntı kart bilgileriyle e-ticaret sitelerinden alışveriş yapıyordu. Yine bu şekilde sipariş ettiği ziynet eşyası ve cep telefonlarını kargo şirketinden almaya gelen şüpheli suçüstü yakalandı. Kurduğu sahte trafik cezası ödeme sitesi üzerinden Türkiye genelinde birçok kişiyi dolandıran A. K.'nin gözaltına alındığı anlar polis kamerasına yansıdı.

Kargodan siparişini almaya geldi, polis o sırada yakalayıp götürdü! Trafik cezasını ödemek isteyenlerin kart bilgilerini çalan şüpheli bakın ne sipariş etmiş

Trafik cezasını ödemek isteyen 9 kişinin kart bilgilerini çalarak dolandıran şüpheli A. K.'ye kargo şirketi bürosunda suçüstü yapmak için harekete geçti. Siparişini almaya gelen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce 8 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin altın, ziynet eşyası ve cep telefonu alıp sattığı belirlendi.

SAHTE SİTEDEN KART BİLGİLERİNİ ÇALIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından çaldığı kart bilgileriyle alışveriş yapan bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin internette sahte bir trafik cezası ödeme sitesi kurduğu, buradan ödeme yapmak isteyen kişilerin kart bilgilerini kaydettiği tespit edildi.

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Polis yaptığı takiple şüphelinin mağdurların kart bilgilerini kullanarak e-ticaret sitelerinde alışveriş yaptığını belirledi.

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Şüphelinin yakalanmamak için, adres vermediği, satın aldıklarını bir kargo şirketinin bürosundan teslim aldığı belirlendi.

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ŞÜPHELİNİN SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI ANLARI KAMERALAR KAYDETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy'deki bir kargo şirketi bürosunda suçüstü yapmak için önlem aldı. Çalıntı kart bilgileriyle satın aldığı ziynet eşyası ve cep telefonlarını teslim almaya gelen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyet sorgusu sonrası, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şüphelinin İstanbul'da 4, Türkiye genelinde 9 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin altın, ziynet eşyası ve cep telefonu satın aldığı, bunları da sattığı tespit edildi.

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Şüpheli A. K.'nin daha önce de 8 suç kaydı olduğu belirlendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık e-ticaret trafik cezası

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