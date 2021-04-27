Kargolar açık mı? Tam kapanma döneminde PTT kargolar kaça açık? İşte çalışma saatleri

Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah saat 10:00 akşam 18:00 arasında çalışan kargo şirketleri, pazar günü kapalı olacak. Tam kapanma döneminde PTT ve diğer özel kargo şirketleri faaliyetlerine aynen devam edecek.

KARGOLAR AÇIK MI?

Tam kapanma döneminde temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı işletmelerle üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması adına muafiyet kapsamında olan işletmeler haricinde tüm ticari işletme, iş yeri veya ofisler kapalı olacaktır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede paylaşılan temizlik, gıda, imalat, üretim, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar haricinde, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara veriyor. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler de bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler