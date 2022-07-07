Kargolar arife günü açık mı? Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Cuma günü Kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Kargolar arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın kargolar çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KARGOLAR ARİFE GÜNÜ AÇIK MI?

Kargolar arife günü yarım gün çalışacak.

Ayrıca bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Öte yandan Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedenitle 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde kargolar dağıtım yapılmayacaktır.

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı boyunca çok sayıda kargo firması çalışmayacak. Fakat bazı kargo şirketleri arefe günü saat 09.00 ile 12.30 arasında dağıtım yapmayı sürdürecek.

Kargo alım ve dağıtımları ise Kurban Bayramı tatili sonrası 13 Temmuz'dan itibaren sürecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arife gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

