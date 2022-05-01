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  4. Kargolar bayramda çalışıyor mu 2022? Kargolar bayramda açık mı? İşte Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat kargonun Ramazan bayramı çalışma saatleri

Kargolar bayramda çalışıyor mu 2022? Kargolar bayramda açık mı? İşte Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat kargonun Ramazan bayramı çalışma saatleri

01.05.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusunun yanıtını, kargo bekleyen veya gönderecek olan birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı'na bir gün kala özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, kargoların bayramda çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Kargo çalışma saatleri, resmi ve dini bayramlara göre farklılık gösterebiliyor. Peki, kargolar bayramda çalışıyor mu, açık mı? İşte Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat kargonun Ramazan bayramı çalışma saatleri.

Kargolar bayramda çalışıyor mu 2022? Kargolar bayramda açık mı? İşte Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat kargonun Ramazan bayramı çalışma saatleri

Kargolar bayramda çalışıyor mu, kargolar bayramda açık mı sorusunun yanıtı özel işlerini halletmek isteyen birçok kişi tarafından internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Resmi tatil ve bayram zamanları çalışma saatlerinde değişikliğe gidilen kargoların bu bayram açık olup olmadığı merak ediliyor. Kargo bekleyen veya göndermek isteyen kişiler tarafından araştırılan kargo çalışma saatleri, firmalara göre farklılık gösterebiliyor. Peki, kargolar bayramda çalışıyor mu, açık mı? İşte Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat kargonun Ramazan bayramı çalışma saatleri.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların çalışma saatleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde paket bekleyen veya göndermek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Ancak detaylı bilgi almak için kargo yollayacağınız veya beklediğiniz firmayla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

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Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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