Kargoların ne zaman bayram tatiline gireceği şimdiden birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Özel işlerini halledecek olan, kargo bekleyen veya yollayacak olan kişiler, kargoların bayram tatili öncesinde çalışma takvimini araştırıyor. Peki, kargolar bayramda çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı arefe gününde kargolar açık mı?

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kargoların çalışma saatleri işlerini halletmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 4 buçuk günlük bayram tatiline kısa bir zaman kala, kargoların bayramda çalışıp çalışmadığı merak ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu bayram süresi boyunca da kargolar kapalı olacak. Kargoların 4 buçuk günlük bayram tatilinin ardından 13 Temmuz Çarşamba günü yeniden iş başı yapması bekleniyor.

KARGO FİRMALARININ ÇAĞRI MERKEZLERİ

Kargo firmalarının arefe günü açık olup olmadığını ve bayramda kaç gün boyunca kapalı olacaklarını aşağıda belirtilen numaraları arayarak öğrenebilirsiniz.

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

