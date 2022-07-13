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Kargolar bugün açık mı? Kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kargolar bugün açık mı? 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz Salı günü sona erdi. İnternetten alışveriş yapan vatandaşlar satın aldıkları ürünün gelmesini bekliyor. Çok sayıda kişi "Kargolar bugün açık mı?", "Kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı...

Kargolar bugün açık mı? Kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Kargoların bugün açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte birçok özel kurum ve resmi dairelerde bayram tatiline girdi. Öte yandan internetten satın aldıkları ürünlerin bir an önce ellerine ulaşmasını bekleyen vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Kargolar bugün açık mı? Kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?

Kargo şirketleri 13 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tekrar hizmet vermeye başladı.

KARGOLAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI?

Kargo şirketleri 13 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla hizmet vermeye başladı. Dolayısıyla kargo şirketleri bugün dağıtım yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı 2022
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