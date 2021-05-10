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Kargolar, eczaneler ve hastaneler açık mı? Arefe günü ve bayramda kargo ve eczaneler çalışıyor mu?

10.05.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan bayramında ve arefe gününde kargo, eczane ve hastanelerin durumu belli oldu. Bayram öncesi uygulanan tam kapanma döneminde, hastane, eczane ve kargo şirketleri, aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam etmişti…

Kargolar, eczaneler ve hastaneler açık mı? Arefe günü ve bayramda kargo ve eczaneler çalışıyor mu?

Ancak arefe günü ve Ramazan bayramında alınan karar doğrultusunda kargo, eczane ve hastanelerin çalışma sistemi değişti. İnsan hayatı açısından önem taşıyan eczane ve hastaneler, normal çalışma saatlerinde olduğu gibi hizmet veremeyecek…

KARGOLAR AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, UPS Kargo gibi şirketler, arefe günü yarım gün çalışacakken, Ramazan bayramında ise çalışmayacak…

ECZANELER AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Eczaneler de arefe günü yarım gün çalışacak. Ramazan bayramında ise kapalı olacak. Ancak il ve ilçelerde nöbetçi olarak çalışmalarına devam edecek…

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak. Ancak acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

Ramazan bayramından önce alınan karar ile kamu kurumlarında çalışan personeller 9 gün izinli sayılacak. Bayram 13 Mayıs’ta başlayacakken, bayramdan önce banka, PTT ve vergi dairelerinin çalışma saatleri belirlendi. Bayramda birçok personel 9 gün izin yapacak.

Bayram için geri sayım başladı. Ramazan Bayramının başlamasıyla birlikte banka, vergi daireleri, PTT gibi kurumlara çevrildi. Bu tarz kurumlarda çalışan personel, 9 gün idari izinli olacak. 8 Mayıs Cumartesi günü başlayan resmî tatil, bayram sonuna dek devam edecek.

BAYRAM TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi


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