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Kargosunu almaya gitti, kocası tarafından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

Bursa’da, kendisine bir paket gönderildiğine dair gelen telefon üzerine kargoya giden kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Bursa’da, kendisine bir paket gönderildiğine dair gelen telefon üzerine kargoya giden kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis, minibüse binerek kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlattı.
Alınan bilgiye göre olay, bu sabah saat 10.30 sıralarında merkez Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Dumplupınar Mahallesi Sanayi Sokak’ta bulunan bir kargo firmasında meydana geldi. Aynur C’yi telefonla arayan bir kişi, kargosu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aynur C. kargo firmasına gitti. Tam kargoya giren kadın, arkasından gelen kocası Ali C. tarafından vuruldu. Tabancayla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı koca ise Kent Meydanı hattında çalışan bir minibüse binerek uzaklaştı. Zanlının Panayır’da minibüsten indiği tespit edilirken, ekiplerin katil zanlısı kocayı yakalamak için bölgede operasyonu sürüyor

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