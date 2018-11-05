Kargoya gelen şüpheli sandıktan kaçak sigara çıktı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki bir kargo şirketine gelen şüpheli sandıktan kaçak sigara çıktı.
Alınan bilgiye göre, Beşyol Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan kargo firması önündeki dağıtım aracından paketleri indiren görevliler, bir sandıktan şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelerek dağıtım aracı ve çevresini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi.
Olay yerine gelen uzman ekiplerce yapılan incelemenin ardından açılan sandıkta, kaçak sigara bulundu.
Kargo şirketi çalışanlarının bilgisine başvuran ekipler, kaçak sigarayı gönderen ve alması beklenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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