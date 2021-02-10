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Kargoya verilen blender cihazının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

10.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Kargoya verilen blender cihazının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Antalya’da kargoya verilen blender cihazının alt kapak kısmına zulalanmış 1 kilo 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’da kargoya verilen blender cihazının alt kapak kısmına zulalanmış 1 kilo 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, hava yoluyla Antalya’ya gelen 2 şüpheli şahsın Antalya Havalimanı’nda şüpheli hareket ve konuşmalarını fark eden Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, Altındağ Mahallesi’nde yer alan bir kargo firmasında şüpheli şahıs kargoyu almaya geldiği anda R.T. isimli şahıs yakalandı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan kontrolde bir karton kutu içinde yer alan blender cihazının alt kapak kısmı söken ekipler, içerisinde zulalanmış 7 adet şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette 1 kilo 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilişkisi olduğu tespit edilen diğer şüpheli E.A. da Kışla Mahallesi’nde ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan R.T. ve E.A.’ya ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak’ suçundan işlem yapılırken 2 zanlı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin bulunan uyuşturucu madde ve blender cihazının yanında çektirdiği gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti.

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