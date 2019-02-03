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Kargoya verilen çamaşır makinelerinden 26 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

IĞDIR'da kargo firması ile İstanbul'a gönderilecek iki çamaşır makinesi içerisine zulalanmış 26 kilo 811 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da kargo firması ile İstanbul'a gönderilecek iki çamaşır makinesi içerisine zulalanmış 26 kilo 811 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet güçleri bir kargo şubesinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 31 Ocak'ta kargo şubesinde arama yaptı. Iğdır'dan İstanbul'a gönderilecek olan iki çamaşır makinesi içerisine zulanan 52 paket halinde 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından sökülen çamaşır makinelerinin üst kısmına zulananan paketlerin alüminyum folyo ile kaplandığı görüldü. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.A. ile Nahcivan uyruklu A.A. gözaltına alındı. Van ve Hakkari'de yürütülen yoğun narkotikle mücadeleden sıyrılmak isteyen zehir tacirlerinin şimde de Iğdır güzergahını tercih etmeye başladıkları bildirildi.

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