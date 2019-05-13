HABER

Kargoya verilen paketten 4 kiloya uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kargo firması ile İstanbul’a gönderilen paketlerden 4 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kargoya verilen paketten 4 kiloya uyuşturucu çıktı

Kargo firması ile İstanbul’a gönderilen paketlerden 4 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi. Paketlerin alıcısı, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bağcılar’da faaliyet gösteren bir kargo şirketi çalışanları, gelen paketlerden birinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu kargo şubesine hareket eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen paketleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde 3 ayrı pakette toplam 4 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi.
Doğu illerinden İstanbul’a gönderildiğini belirleyen polis, operasyonun devamında uyuşturucu dolu paketlerin alıcısının 36 yaşında O.Ç. olduğunu belirleyerek şüpheliyi yakalamak için beklemeye koyuldu.
Uyuşturucu paketlerini almak için geçtiğimiz Cumartesi günü kargo şubesine gelen O.Ç., polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yaşlıları ‘istihbaratçıyız’ deyip dolandırdılarYaşlıları ‘istihbaratçıyız’ deyip dolandırdılar
Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandıUyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.