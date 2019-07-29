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Kargoyla gelen tekstil ürünleri arasından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

MERSİN'de, bir kargo firması aracılığı ile kente gelen tekstil kolilerinin içinden 5 kilogram uyuşturucu madde 'skunk' çıktı.

Kargoyla gelen tekstil ürünleri arasından uyuşturucu çıktı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bir kargo firması aracılığı ile kente gelen tekstil kolilerinin içinden 5 kilogram uyuşturucu madde 'skunk' çıktı.
Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını saptadı. İçerisinde tekstil ürünü bulunduğu bildirilip bir kargo firmasına verilen kolileri takibe alan polis, kentte bu kutuların teslim edildiği M.Ç.'nin otomobilinde arama yaptı. Kutuları açıp gömlek ve tişört gibi tekstil malzemelerinin arasına gizlenmiş vaziyette genetiği değiştirilmiş esrar olarak bilinen 5 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçiren polis, M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kargoyla gelen tekstil ürünleri arasından uyuşturucu çıktıKargoyla gelen tekstil ürünleri arasından uyuşturucu çıktı

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