Kargoyla getirdiği sahte parayı pazarda piyasaya sürecekti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, kargo aracılığıyla İstanbul'dan kente sahte para getirip, piyasaya sürmeye hazırlanan pazar esnafı Metin Özyürük, jandarma ekiplerince yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 50 TL'lik 20 sahte banknot ele geçirilen Özyürük, tutuklandı.

Alanya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde pazarcılık yapan Metin Özyürük'ün piyasaya sahte para süreceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takip başlatan ekipler, Özyürük'ün İstanbul'dan kargo yoluyla sahte para getirdiğini belirledi. Paranın cuma günü geleceğini de tespit eden ekipler, çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, geçen cuma günü paranın geleceği Avsallar Mahallesi'ndeki kargo şirketinde önlem aldı. Bu sırada Özyürük'ün kargoyu almaya geldi. Paketi alan Özyürük, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramada pakette, 50 TL'lik 20 sahte banknot ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Metin Özyürük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Metin Özyürük'ün temin ettiği sahte parayı mahalle pazarlarında piyasaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

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