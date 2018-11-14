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Kargoyla gönderilen buzdolabından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kargoyla gönderilen buzdolabından uyuşturucu çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, kargo ile gönderilen buzdolabı içerisine gizlenmiş 498,5 gram sentetik uyuşturucu ve 495 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.İ. ve S.A'yı bir kargo şubesinde yakaladı.

İstanbul'dan şüpheliler adına kargoyla gönderilen buzdolabında yapılan aramada, gizli bölmelerde 498,5 gram sentetik uyuşturucu ve 495 uyuşturucu hap ile 68,4 gram uyuşturucu olduğu tahmin edilen beyaz madde ele geçirildi.

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