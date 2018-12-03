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Kargoyla sahte içkiye polis el koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

 AYDIN'a kargoyla getirilen sahte bandrollü ve bandrolsüz 149 şişe alkol, şehir girişinde yapılan kontrolle ele geçirildi.

Kargoyla sahte içkiye polis el koydu

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'a kargoyla getirilen sahte bandrollü ve bandrolsüz 149 şişe alkol, şehir girişinde yapılan kontrolle ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a M.K. adına kargoyla içki gönderileceğini belirledi. Ekipler, dün akşam şehir girişinde kargo aracını durdurup aradı. Kargo paketleri içerisinde 112 şişe bandrolsüz votka, 37 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ve sahte bandrollü içkiler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan M.K. ise hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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