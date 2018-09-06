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Kargoyla silah kaçakçılığı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polis ekipleri, evine gelen kargoda 2 tabanca bulunan Salih N.'yi gözaltına aldı.

Kargoyla silah kaçakçılığı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis ekipleri, evine gelen kargoda 2 tabanca bulunan Salih N.'yi gözaltına aldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Marmara Ereğlisi ilçesinde Salih N.'ye kargo ile silah geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararıyla eve giden polis ekipleri, kargo paketi geldiğinde el koyarak arama yaptı. Şüpheli Salih N. adına gelen pakette kurusıkı tabancadan bozma 2 tabanca ve onlara ait boş şarjörler ele geçirildi. Gözaltına alınan Salih N., ile ilgili soruşturma sürüyor.

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