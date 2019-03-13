Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama

İstanbul’dan Samsun’a kargo ile 5 bin 40 adet uyuşturucu etkisi bulunan hap gönderilmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest kaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kargo yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek satışını yaptıkları bilgisi elde edilen F.S.A.’yı takibe aldı. F.S.A., eşi Y.S. ve arkadaşları A.F.A. adlı kadın İstanbul’dan kargoya verilen 5 bin 40 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik kapsül kapları kargo şubesinden teslim alırken suçüstü yakalandı. Narkotik polisi uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira paraya da el koydu. Polisteki sorguları tamamlanan 3 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.S. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.F.A. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

