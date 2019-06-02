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Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

KARAMAN'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 kişi gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) - KARAMAN'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis olayla ilgili şüphelilerin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu dün gerçekleştirilen operasyonda H.Ö., S.Y., A.V., F.U. ve E.S. gözaltına alındı. Kargoyla paketler halinde getirilen 6 bin 104 adet uyuşturucu hapa da el konuldu. Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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