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Kargoyla uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

KARAMAN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklandı.

Kargoyla uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Aslı Dudu F. (44) ve Selvinaz Ü.'nün (28) kente uyuşturucu hap getireceği bilgisini aldı. Ekipler takibe aldıkları 2 kişiyi dün kent girişinde yakalayarak gözaltına aldı. İki şüphelinin yapılan üst aramasında 180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların miktarının eksik olması üzerine araştırmasını derinleştiren polis iki kadın ile bağlantılı olan Ali K.'nin kargo bilgilerine ulaştı. 3 kişinin, Karaman'da oturan Beytullah D. (24) ve Hasan B.'ye (28), koli halinde kargo gönderdiğini belirledi. Kargo şirketinde gönderilen kolileri inceleyen polis 3 bin 898 hap ele geçirdi. Bunun üzerine Ali K., Beytullah D. ve Hasan B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 489 uyuşturucu hap daha ele geçirildi. Toplamda 4 bin 567 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Kargoyla uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaKargoyla uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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