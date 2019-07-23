Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis engeli

Eskişehir’de Van’dan kargo ile gönderilen yaklaşık 2 bin 800 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Van’dan kargo ile kente uyuşturucu hap geleceği ihbarı alındı. Ekipler, tespit edilen şüphelileri takip etmeye başladı. Başlatılan çalışma sonrasında kargodan alınan uyuşturucu haplar ile 3 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 şüpheli ardından tutuklanma talebi ile 2’nci Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Ahmet D., “Olay günü Gürkan’ın daha önceden çocuğuna oyuncak sipariş verdiği ve kargoda benim almamı istemesi üzerine kargo şirketine gittim” dedi. Yanında arkadaşı Şeyhmus’un olduğunu belirten Ahmet D., duruşma sırasında verdiği ifadede şu cümlelerle kendini savundu: “Şeyhmus’un kullandığı 37 NA 424 plakalı araçla gittim. Sonrasında kargoyu aldıktan sonra 26 T 0021 plakalı araçla Gürkan D.’in ikametine gittim. O sırada Şeyhmus da beni takip ediyormuş. Haberim yoktu. Ben hazırlık aşamasında taksi parası çıkmazsa Şeyhmus’dan alırım düşüncesiyle Şeyhmus’dan ‘taksi param çıkmaz ise senden alabilir miyim?’ demiştim. Ancak kendisinden taksi parası almamıştım. Şeyhmus beni takip etmiş, haberim yok. Diğer şüpheli Gürkan D.’in bende sentetik ecza hapı istediği yönündeki beyanını kabul etmiyorum. Kendisi benden çocuğu için kargoya oyuncak geleceğini söylemişti. Söz konusu paketi almamı söylemişti. Ben taksiden inip söz konuş paketi Gürkan’ın ikametine bıraktım. Gürkan’ın kendisine teslim ettim. Daha sonra bizi takip eden kolluk görevlileri yakaladı. İkamette arama yaptılar.”

“Suçlamaları kabul etmiyorum”

Olay günü kargonun götürüldüğü adreste bulunan Gürkan D., “Ben arkadaşım Ahmet D.’den eşim ve kayınvalidemin kullandıkları ve bu konuda raporları bulunan sentetik ecza haplarından istemiştim. Ahmet D., olay günü benim ikametime bir kutu ile geldi. Bu arada aramızda bir konuşma geçmedi. Ben kutuyu ikametin bahçesine bıraktım. Bu esnada kolluk kuvvetler geldi. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu.

“Eskişehir’e gezmek için gelmiştim”

Eskişehir’e gezmek için Diyarbakır’dan geldiğini belirten Şeyhmus Endam B., “Daha önce internet üzerinden tanıştığım Ahmet D., beni gezeriz diye Eskişehir’e çağırdı. Ben Eskişehir’de bir gece kaldım. Ertesi gün döneceğim sırada Ahmet D., kargoya uğrayacağını söyledi. Arabadan indi, paketi aldı, ben arabada bekledim. Daha sonra kendisi taksi çağırdı. Taksi ile önümden geçti. Bana da ‘istersen gelebilirsin’ dedi. Ben de peşinden gittim. Bir evin yanında durdu. Evden çıkan şahsa paketi teslim etti. Sonrasında polisler bizi yakaladı” dedi.