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Kargoyla uyuşturucuyu pirinç diye yolladılar

19.03.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kargo ile çuval içinde yollanan pirinç torbalarının içinde 13 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mersin’de kargo ile çuval içinde yollanan pirinç torbalarının içinde 13 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentte kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 2 aylık teknik ve fiziki takip yapan ekipler, uyuşturucunun merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir kargo şirketine çuval içinde geldiğini tespit etti. Belirlenen bir şahsıda izlemeye alan ekipler, şüphelinin kargo şirketinden paketi almasına izin verdi. Ardından paket ile birlikte şahsı takibi sürdüren ekipler, diğer şahıslarla buluşma noktasında operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çuval içinde yapılan aramada 2 pirinç paketi içinde 13 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kutu peynir ile hurma ele geçirildi. Pirinç torbalarının orijinal gibi dikilmesi ise dikkat çekti.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., F.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şahıslardan birinin kargo şirketinden çuvalı alma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre sakin bir şekilde kargoya gelen şahıs, işlemlerinin ardından çuvalı alarak rahat bir şekilden bölgeden ayrılıyor.

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