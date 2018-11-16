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Kargoyla ve internetten cinsel içerikli ürün satanlara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kargo ve internet yoluyla cinsel içerikli ürün sattığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

Kargoyla ve internetten cinsel içerikli ürün satanlara operasyon

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kargo ve internet yoluyla cinsel içerikli ürün sattığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ofislerinde yapılan aramalarda; cinsel içerikli 50 bin 100 ürün ve ilaç ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü, serbest bırakılırken, 1'i de adliyeye sevk edildi.
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kent genelinde cinsel içerikli ilaçlar ile ürünlerin satışını yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin internet üzerinden ve 15 Kasım'da gönderilen kargo ile satış yaptığı belirlendi. Şüphelilerin ofislerinde yapılan aramalarda; cinsel içerikli 50 bin 100 ürün ve ilaç, 6 bilgisayar ve dijital materyal ile cinsel içerikli (afrodizyak etkili) 313 parfüm ele geçirildi. Cinsel içerikli kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan H.B.T., İ.Ç., V.A. ve R.K. gözaltına alındı. Savcının talimatıyla İ.Ç., V.A. ve R.K. serbest bırakılırken, H.B.T. ise adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, internette oluşturdukları siteler veya sanal ortamlarda açtıkları dükkanlar üzerinden müşterilere ulaşılarak, kendilerine pazar oluşturduğu ve cinsel içerikli ürünleri kargo ile piyasaya sürdükleri, bu ürünleri yasalmış gibi göstermek için internet üzerinden makaleler yayımladıkları ve takibe alındıklarında site adresi değiştirdikleri tespit edildi.

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Kargoyla ve internetten cinsel içerikli ürün satanlara operasyon

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