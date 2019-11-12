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Karı koca, emanet 100’ün üzerinde köpeğe gözü gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:57 | Son Güncelleme

Tokat’ta karı-koca, hastanede tedavi altına alınan hayvanseverin yaklaşık 100’ün üzerinde sokak köpeğine gönüllü olarak bakıyor.Tokat sebze hali arkasında bulunan 3.5 dönümlük arazisinde 30 yıldır sokak köpeklerini besleyen hayvansever Davut Göksel Eker, geçirdiği bir hastalık sonucu İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.

Tokat’ta karı-koca, hastanede tedavi altına alınan hayvanseverin yaklaşık 100’ün üzerinde sokak köpeğine gönüllü olarak bakıyor.
Tokat sebze hali arkasında bulunan 3.5 dönümlük arazisinde 30 yıldır sokak köpeklerini besleyen hayvansever Davut Göksel Eker, geçirdiği bir hastalık sonucu İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı. Eker’in baktığı köpeklerin sahipsiz kalması üzerine devreye gönüllü hayvanseverler girdi. Filiz Ayna Kaymaz, öğretim görevlisi eşi ile birlikte köpeklerin bakımını üstlendi. Yaklaşık 1,5 aydır Davut Göksel Eker’in emanetlerine gözü gibi bakan hayvansever karı-koca duyarlılıkları ile örnek oldu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yemekhanesi, bir okul ve lokantalardan kendi özel araçları ile topladıkları yemekleri barınağa getirerek hemen hergün besleme yapan gönüllü hayvanseverler mama desteği bekliyor.

Mama desteği bekliyorlar
Davut Göksel Eker’in tedavisi bitene kadar köpeklere bakmaya devam edeceklerini ifade eden Kaymaz, “Aldığımız yemekler çoğu zaman yetmiyor. Mama desteğine çok ihtiyacımız var. Üniversiteden, bir okuldan artan yemekleri alıyoruz. Önümüzde bir haftalık tatil var, büyük ihtimalle yemek alamayacağız. Mama yetmiyor, yemek toplamak zorunda kalıyoruz. Yarı aç yarı tok idare ediyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz ama hayırseverler bizi duyarsa daha çok mamaya ihtiyacımız var. Davut ağabey’in emanetlerine hep beraber sahip çıkarsak oda mutlu olur bizlerde mutlu oluruz” dedi.
Köpeklerinin bakımını eşinin desteği ile üstlendiğini altını çizen Kaymaz, “Eşimin desteği olmasa tek taraflı çok zor olurdu. Bu iş gönül işi, bizim için artık bir rutin oldu. Hergün 16.00-19.00 saatleri arasında buraya geliyoruz. Köpeklerin beslenmesi, bakımı, suyu, yaralısı varsa hepsi bize ait. Elimizden geleni yapıyoruz. Burada 100’ün üzerinde köpek var, eski çöplüğe de gidiyorum. Orada da 20-30 hayvan var. 70-80’e yakın Davut ağabeyin baktığı sokak kedileri de var. Bütün bu hayvanların sorumluluğu şuan bizde” diye konuştu.

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