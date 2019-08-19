Karı koca feci şekilde can verdi

Batman’da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Beşiri karayolunda meydana geldi. K.Ö.’nün kullandığı 46 PA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, düğüne giden Mahmut Tan ile eşi Gülseren Tan’a çarptı. Kazada, Gülseren Tan, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Mahmut Tan ise hastanede hayatını kaybetti. Sürücü K.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.

