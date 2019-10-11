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Karı- koca, İBB'de müdür oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye, yaklaşık 2 ay önce genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin'in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin de İBB'nin bir başka şirketi olan Medya A.Ş.'ye İnsan Kaynakları Müdürü oldu.

Karı- koca, İBB'de müdür oldu

Mehmet DEMİRKAYA/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye, yaklaşık 2 ay önce genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin'in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin de İBB'nin bir başka şirketi olan Medya A.Ş.'ye İnsan Kaynakları Müdürü oldu.
Seçimden sonra İBB’nin şirketlerinden ilk personel çıkarma Medya A.Ş.'de oldu. Çok sayıda çalışan, İnsan Kaynakları tarafından aranarak işlerine son verildi. İşten çıkarmalarla gündemde olan İBB’nin şirketlerinden Medya A.Ş.'ye yapılan üst düzey atama ise tartışmalara neden oldu.
Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.'ye 7 Ağustos'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin’in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin, İBB’nin bir diğer şirketi Medya A.Ş.'ye İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce "İBB’de kayırmacılık sona erecek" demişti.

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Karı- koca, İBB'de müdür olduKarı- koca, İBB'de müdür olduKarı- koca, İBB'de müdür oldu

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