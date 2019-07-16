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Karı koca mısır tarlasına ektiği esrarı hasat yapınca yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlasına ekimini yaptıkları esrarı hasat eden karı koca suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir fiziki takip sonucu Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde bir evin etrafındaki mısır tarlasına Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.Mısır tarlası içinde ekimi yapılan Hint kenevirlerinin hasadını bekleyen narkotik ekipleri dün Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Yamaç köyünde M.K ve eşi S.K’nın bulunduğu eve operasyon yaptı.

Karı koca mısır tarlasına ektiği esrarı hasat yapınca yakayı ele verdi

Karabük’ün Yenice ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlasına ekimini yaptıkları esrarı hasat eden karı koca suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir fiziki takip sonucu Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde bir evin etrafındaki mısır tarlasına Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Mısır tarlası içinde ekimi yapılan Hint kenevirlerinin hasadını bekleyen narkotik ekipleri dün Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Yamaç köyünde M.K ve eşi S.K’nın bulunduğu eve operasyon yaptı. Operasyonda samanlıkta çuvallar içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 11 kilogram esrar ele geçirilirken M.K. ve eşi S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çift, Yenice Adliyesine sevk edildi.

Karı koca mısır tarlasına ektiği esrarı hasat yapınca yakayı ele verdi

Karı koca mısır tarlasına ektiği esrarı hasat yapınca yakayı ele verdi

Karı koca mısır tarlasına ektiği esrarı hasat yapınca yakayı ele verdi

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