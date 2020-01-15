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  4. Karı-koca suç makineleri Manavgat’ta yakalandı

Karı-koca suç makineleri Manavgat’ta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Antalya merkez, Serik ve Manavgat ilçelerinde hükümlünün kaçması, silahlı yağma, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar vermenin yanı sıra çok sayıda hırsızlık olayından aranan M.D.

Karı-koca suç makineleri Manavgat’ta yakalandı

Antalya merkez, Serik ve Manavgat ilçelerinde hükümlünün kaçması, silahlı yağma, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar vermenin yanı sıra çok sayıda hırsızlık olayından aranan M.D. ve eşi K.D. Manavgat’ta yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hurdacılar sitesinde şüphe üzerine yakalanarak Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahıslardan M.D.’nin 17 yıl 11 ay, K.D.’nin ise 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
M.D. ve eşi K.D. isimli şahıslara yönelik çalışma yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hurdacılar sitesinde 2 kişiyi durdurdu. Üzerlerinde kimlik olmadığını, T.C. kimlik numaralarını bilmediklerini belirten şahıslar kendilerini M.O. ve H.D. olarak tanıttı. Şüphe üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen şahısların Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerinde erkek şahsın M.D. kadının ise eşi K.D. olduğu belirlendi.

36 yıl hapis cezaları bulunuyor
Yakalanan M.D.’nin Antalya’da "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "silahla yağma" 2 ayrı hırsızlık suçundan, Manavgat ve Serik ilçelerinde 4 ayrı hırsızlık olayından kesinleşmiş toplam 17 yıl 11 ay, eşi K.D.’nin ise Antalya, Serik ve Manavgat’ta 6 ayrı hırsızlık olayının yanı sıra iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından toplam 18 yıl 3 ay hapis cezası ve 8 bin TL adli para cezasının bulunduğu belirlendi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.D. ve eşi K.D. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevki sırasında K.D.’nin kucağında küçük çocuğunun bulunduğu görüldü.

Karı-koca suç makineleri Manavgat’ta yakalandı

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